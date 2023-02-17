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Gündem Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 97 yardım uçağı gönderdi
Gündem

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 97 yardım uçağı gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 97 yardım uçağı yolladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:12:00 -
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 97 yardım uçağı gönderdi

BAE Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar Türkiye ve Suriye'ye toplam 97 yardım uçağının gönderildiği aktarılan paylaşımda, böylece yıkıcı depremlerden etkilenen her iki ülkeye toplam 2 bin 624 ton insani yardım malzemesinin yollandığı ifade edildi.


BAE resmi ajansı WAM, bugün sabah itibarıyla Türkiye ve Suriye'ye toplam 91 yardım uçağının gönderildiğini duyurmuştu.

BAE'den Türkiye'ye deprem yardımları

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirilmişti.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.
BAE, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesini de depremden etkilenenlerin hizmetine sunmuştu.

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