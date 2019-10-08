Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler ele alındı.

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