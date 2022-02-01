  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım
Gündem

Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım

Türkiye ile Pakistan arasında bugün İslamabad'da siyasi istişareler görüşülmek üzere bir toplantı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:58:00 -
Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım

Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişarelerin bugün İslamabad'da yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad’da yapılacaktır," denildi.

İkili görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay