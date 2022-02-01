Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım
Türkiye ile Pakistan arasında bugün İslamabad'da siyasi istişareler görüşülmek üzere bir toplantı yapılacak.
Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişarelerin bugün İslamabad'da yapılacağı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad’da yapılacaktır," denildi.
İkili görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alınacağı ifade edildi.