Türkiye ve Bulgaristan arasında ortak bildiri

YENİ AKİT ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni bir müjde verdi.

Karaismailoğlu yaptığı paylaşımda, “Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile Ortak Bildiri İmzaladık. Karayolu, denizyolu ve demiryolunda taşımacılığı geliştirirken, ülkelerimizin ekonomisine de ivme kazandıracak iş birliğimiz ve imzaladığımız Ortak Bildiri, iki ülke adına hayırlı olsun” dedi.