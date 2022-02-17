Türkiye ve Bulgaristan arasında ortak bildiri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni bir müjde vererek ulaştırma alanında ekonomiye ivme kazandıracak ortak bildirinin Bulgaristan'la imzalandığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni bir müjde verdi.
Karaismailoğlu yaptığı paylaşımda, “Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile Ortak Bildiri İmzaladık. Karayolu, denizyolu ve demiryolunda taşımacılığı geliştirirken, ülkelerimizin ekonomisine de ivme kazandıracak iş birliğimiz ve imzaladığımız Ortak Bildiri, iki ülke adına hayırlı olsun” dedi.