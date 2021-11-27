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Aktüel Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik görüşme
Aktüel

Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik görüşme

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantılarına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:45:00 -
Türkiye ve Azerbaycan arasında kritik görüşme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşına, Ermenistan'ın 16 Kasım'daki saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan'ın Zafer Günü olan 9 Kasım'dan sonra Ermenistan'ın provokasyonlarını arttırdığı süreci endişeyle izlediklerini kaydeden Şentop, "Birçok kez açıklama yaptığımız gibi Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmekten vazgeçmeli ve sağduyulu tavır benimsemelidir." dedi.

Şentop, "Bölgede istikrar ve iş birliğine yönelik fırsatların belirlendiği bir dönemde, gelişmelerin kontrol altında tutulmasını sağlamalıyız. Bölgesel iş birliğine yönelik açılan fırsat penceresinin açık tutulması için Ermenistan da itidalli davranmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinin altını çizen Şentop, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi 10 Kasım'da TBMM'de onayladık. Ağdam'da bulunan Ortak Merkez'deki bölgede ateşkesin korunması ve güvenliği için faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Şentop, Türk Devletler Teşkilatının Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Kasım'da gerçekleştirdiği zirveyi hatırlatarak Türkiye'nin dönem başkanlığında belirlenen "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması kapsamında Karabağ'ın yeniden imar ve ihyasının da daha görünür kılınacağını, Şuşa Beyannamesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) çatısı altında geliştirilmesine de özel önem gösterileceğini söyledi.

Bu arada Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde 9-10 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yı davet etti.

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