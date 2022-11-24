Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ileten Güney Akım boru hattına sabotaj iddiası! Rus istihbaratı yakaladı

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Akım boru hattına düzenlenen sabotajın ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ileten Güney Akım boru hattının Ukrayna gizli servisi tarafından sabotaj yapılacağı sırada engellendiğini duyurdu. FSB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna gizli servislerinin Türkiye ve Avrupa’ya enerji kaynakları transferinde kullanılan Güney Akım boru hattına düzenlemeyi planladıkları sabotaj ve terör eylemini engelledik. Düzenlenen operasyonla, terör eyleminin hazırlanmasına ve finanse edilmesine yardımcı olan Rusya vatandaşları yakalandı. 4 mıknatıslı mayın, 4 kilogram patlayıcı, 593 bin ruble, Ukrayna özel servisleri ile yapılmış olan yazışmaları içeren iletişim araçları, patlayıcı mayınların kurulum şeması ve patlamanın planlandığı Volgograd bölgesinin koordinatları ele geçirildi.''

Rusya Federal Servisi, yakalanan sabotajcıların yargılanması için adli işlemlerin sürdüğünü bildirdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Türkiye gaz hattına sabotaj girişiminin engellendiğini duyurdu.

KUZEY AKIM BORU HATTINA SABOTAJ

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı. Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.