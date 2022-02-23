  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Türkiye ve Avrupa bu açıklamayı bekliyordu... İran'dan dikkat çeken doğal gaz açıklaması!
Dünya

Türkiye ve Avrupa bu açıklamayı bekliyordu... İran'dan dikkat çeken doğal gaz açıklaması!

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 08:41:00 -
Türkiye ve Avrupa bu açıklamayı bekliyordu... İran'dan dikkat çeken doğal gaz açıklaması!

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladığını söyledi.

Venezuela ile işbirliği

Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, "Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz" dedi.

"'Komşularımıza ve Avrupa'ya gaz kapasitesini artırabiliriz' dedik"

Ülkesinin petrol ürünlerinin üretimi, rafine edilmesi ve transferi alanında uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğunu dile getiren Uci, şöyle konuştu:

"Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz temin etme kapasitemiz olduğunu vurguladık. Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Ilk isimiz bu siadan gaz tedarikini sonlandirmak olmalidir.gitdin kime,nereye satarsa satsin...
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay