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Teknoloji Türkiye ve ABD F-35 müzakereleri: Bakan Akar tarih verdi ve açıkladı! Yetkililere iletilmiştir
Teknoloji

Türkiye ve ABD F-35 müzakereleri: Bakan Akar tarih verdi ve açıkladı! Yetkililere iletilmiştir

Türkiye ve ABD F-35 konusunda önümüzdeki aylarda ayrıntılı müzakerelere geçiyor. Bakan Akar, idari, mali ve hukuki boyutlardaki hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 15:14:00 - 2022-11-22 15:23:02
Türkiye ve ABD F-35 müzakereleri: Bakan Akar tarih verdi ve açıkladı! Yetkililere iletilmiştir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Bakan Akar, Türk savunma sanayii ve Türkiye-ABD arasında yürütülen F-35 görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Savunma sanayisinde büyük atılımlar gerçekleştirildiğini, bu alanda yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'ler seviyesine yaklaştırdıklarını dile getiren Akar, "Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken, artık milli piyade tüfeklerimizi, ÇNRA'larımızı, Fırtına obüslerimizi, İHA/SİHA/TİHA'larımızı, ATAK helikopterlerimizi, fırkateynlerimizi ve savaş gemilerimiz ile akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Cin şişeden çıktı. En kısa zamanda kendi uçağımızı da tankımızı da yapacağız." sözlerini sarf etti. Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada fikri ve sınai tüm mülkiyet hakları Bakanlığımızda olan ve yalnızca işletme hakkı 25 yıllığına devredilen 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde de imalat, bakım, onarım ve yenileştirme işlemlerine devam edilmektedir. Fırtına Obüsü ve Altay Tankının seri üretimi için de yurt dışından motor ve transmisyon tedarikine yönelik siyasi, askeri ve ticari her türlü girişimde bulunulmaktadır. Ancak bazı ülkelerin engelleyici tavırları nedeniyle bu süreç maalesef olumsuz etkilenmekte ve gecikmeler meydana gelmektedir. Bu nedenle bir taraftan yurt dışından tedarik faaliyetlerine yönelik çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da motor ve transmisyonun yerli üretimi için sürdürülen çalışmalar yakından takip edilmektedir.

Türk savunma sanayimizin öncü kuruluşlarından biri olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE A.Ş.) ise tarihi tecrübesi, yeni yapısı ve Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla Türk savunma sanayisine önemli hizmetlerde bulunmaya devam etmektedir. ASFAT A.Ş. de yetkin personel yapısı ve kamu-özel sektör işbirliğinin sağladığı dinamizm ile Türk savunma sanayisinin gelişimine ve ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. Nitekim ASFAT, Pakistanlı kardeşlerimize 4 MİLGEM gemisi ihraç ederek savunma sanayimizin tek kalemde en büyük ihracatını gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan tersanelerimizde kritik deniz sistemleri projeleri başarıyla yürütülmekte, Deniz Kuvvetlerimizin ve kardeş ülkelerin ihtiyacı olan savaş gemilerinin inşası ile bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Askeri fabrikalarımızda ise TSK'nin harekata hazırlık seviyesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için Airbus ile yürütülen A400M retrofit projesi dahil, birçok kritik proje başarıyla yürütülmektedir. Sonuç olarak ülkemizi, savunma sanayisi alanında en üst seviyeye çıkarma hedefimiz doğrultusunda hemen hemen her alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz, kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz ile tam bir uyum ve sinerji içerisinde azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

TÜRKİYE VE ABD F-35 MÜZAKERELERİNE GEÇİYOR!

Yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmek için çalışırken kısa ve orta vadeli acil ihtiyaçları karşılamak için de tedarik ve modernizasyon projeleri yürüttüklerini bildiren Akar, "Bu kapsamda 40 F-16 Viper uçağının tedarikine ve 79 uçağın da modernizasyonuna çalışılmaktadır. Talebimiz Eylül 2021'de ABD'ye ulaştırılmış, bu konuda Türkiye'de 3, ABD'de 1 olmak üzere askeri heyetler arası 4 toplantı yapılmış bu toplantılarda projenin önemi, Kongre sürecinin hızlandırılması ve diğer taleplerimiz ABD yetkililerine iletilmiştir. Bu çalışmalarımız, milletvekillerimizden oluşan heyetlerin ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'da yaptıkları temaslarla desteklenmektedir. F-35 konusunda ise ABD ile program ortaklığımızın sonlandırılmasına ilişkin idari, mali ve hukuki boyutlardaki hazırlıklar tamamlanmış olup önümüzdeki aylarda ABD tarafının daveti ile ayrıntılı müzakerelere geçilmesi beklenmektedir." diye konuştu.

"Muhaberesiz muharebe olmaz" bilinciyle elektronik harp ve iletişim teknolojilerini her geçen gün daha da geliştirdiklerini vurgulayan Akar, siber güvenliği sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

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