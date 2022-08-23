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Gündem Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi
Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 20:58:00 -
Türkiye ve ABD arasında kritik F-16 görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

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