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Siyaset Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:33:00 -
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Türkiye ve ABD arasında kritik bir temas sağlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı konusunu konuştuğu duyuruldu.

Türkiye'nin faaliyetleri endişelendirmişti!

Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.

Pompeo, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yolu ile çözüm bulunması gerektiğini söyleyerek, meşru haklarını kullanan Türkiye'nin bölgedeki eylemlerinin kendilerini derinden endişelendirdiğini belirtmişti.

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