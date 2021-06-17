  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Türkiye ve AB arasında kritik temas
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Putin'den flaş Biden açıklaması
Siyaset Türkiye ve AB arasında kritik temas
Siyaset

Türkiye ve AB arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile yarın Antalya'da görüşecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 18:24:00 -
Türkiye ve AB arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan GDAÜ Zirvesi ile Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile 18 Haziran'da ikili görüşme gerçekleştirecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay