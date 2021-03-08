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Ekonomi Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi
Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez'in yerine daha önce de TVF Yönetim Kurulu'nda görev yapan Selim Arda Ermut geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 23:09:00 - 2021-03-08 23:11:45
Türkiye Varlık Fonu'nda görev değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Türkiye Varlık Fonu'nda önemli bir görev değişimi yaşanıyor.

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Zafer Sönmez görevini daha önce Varlık Fonu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Selim Arda Ermut'a bırakacak.

Fonda halen Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Prof. Dr. Erişah Arıcan, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Hüseyin Aydın, Burak Dağlıoğlu, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı görev yapmakta.

Selim Arda Ermut kimdir?

Selim Arda Ermut 1980 yılında dünyaya geldi. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Ermut 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak görev yapmaya başladı.

2005 yılında Uzman olarak katıldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda çeşitli yöneticilik görevlerinin ardından 2015’te Başkanlığa atandı.

Bu görevlerinde Türkiye’ye çeşitli uluslararası doğrudan yatırımların kazandırılmasında rol büyük rol alan Ermut, 2015-2019 yılları arasında Viyana Ekonomik Forumu'nda ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nde (WAIPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. Türk Hava Yolları ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ermut, Eylül 2018’de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Ermut'un bu görevi Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından sona erdi.

Ermut, yeni dönemde TVF'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak...

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