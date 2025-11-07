Türkiye, üst üste 3. kez UNESCO yürütme kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası alandaki etkinliğini önemli bir başarıyla pekiştirdi. Ülke, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğine bir kez daha seçildi.

2025-2029 DÖNEMİ İÇİN ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ GÖREV

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda yapılan seçimler sonucunda, 2025-2029 dönemi için Yürütme Kurulu üyeliğine layık görüldü. Türkiye, 2017-2021 ve 2021-2025 dönemlerinden sonra üst üste üçüncü kez UNESCO'nun bu en üst icra organında yer almış olacak.

TÜRKİYE, İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNE KATKIYI SÜRDÜRECEK

Bakanlık, konuya ilişkin açıklamasında, UNESCO'nun kurucu üyelerinden olan Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı:

"UNESCO'nun kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Teşkilatın hedef, misyon ve ideallerinin gerçekleştirilmesine ve insanlığın ortak değerlerinin korunmasına yönelik uluslararası işbirliğine, Yürütme Kurulundaki yeni döneminde de katkı sağlamayı sürdürecektir."

58 üyeden oluşan Yürütme Kurulu, UNESCO'nun en üst icra organı olarak Teşkilatın eğitim, kültür, bilim ve iletişim alanlarında barışa katkıda bulunma misyonunu hayata geçirmesinde kilit rol oynuyor. Türkiye, bu süreçte aktif rol üstlenmeye devam edecek.