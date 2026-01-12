  • İSTANBUL
İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!
İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!

İphone'da, notlar kısmında yer alan gizli mesajlaşma özelliği ortaya çıktı.

Foto - İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!

iPhone kullanıcıları arasında son günlerde hızla yayılan “gizli mesajlaşma” yöntemi dikkat çekti. iOS cihazlarda doğrudan bir mesajlaşma uygulaması kullanılmadan, Notlar uygulaması üzerinden ortak bir not oluşturularak iki kişi arasında yazışma yapılabilmesi, gündem oldu.

Foto - İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!

Tarafların aynı notu karşılıklı olarak düzenlemesi sayesinde mesajlar anlık şekilde görülürken, yazılan içerikler istenildiğinde silinerek sohbet iz bırakmadan devam ettirilebiliyor. Bu yöntem, hem pratikliği hem de fark edilmesi zor olması nedeniyle kullanıcıları şaşırttı.

Foto - İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!

İŞTE YÖNTEMİ iPhone’unuzda Notlar uygulamasına gidin. Paylaşmak istediğiniz notu açın.

Foto - İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!

Paylaş düğmesi simgesine dokunun, Ortak Çalış’a dokunun, Kopya Gönder’e dokunun, sonra notunuzun nasıl gönderileceğini seçin. Kişileri iCloud’daki bir notun veya not klasörünün üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak çalışmaya da davet edebilirsiniz. Bu durumda herkes en son değişiklikleri görür.

Foto - İphone'un sırrı ifşa oldu: Meğer gizli mesajlaşma özelliği varmış!

Paylaş düğmesi simgesine dokunun, Ortak Çalış’a dokunun, Kopya Gönder’e dokunun, sonra notunuzun nasıl gönderileceğini seçin. Kişileri iCloud’daki bir notun veya not klasörünün üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak çalışmaya da davet edebilirsiniz. Bu durumda herkes en son değişiklikleri görür./ kaynak: ensonhaber

