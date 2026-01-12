Devre tatil satacaktı, hayatının şokunu yaşadı! 306 kilometre yol gitti, 245 bin lirası uçtu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 2 çocuk babası Mustafa Bulut, nakit ihtiyacı için 7 şehirdeki devre tatil haklarını 1 milyon TL’ye satmak için internetten ilan verdi. Bulut, kendisini telefonla arayıp, emlakçı olduklarını ve müşteri bulduklarını söyleyen 2 kişiyle görüşmek üzere 6 Ocak’ta Bursa’ya geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden otomobille aldıkları Bulut’u İznik ilçesine götüren şüpheliler, yolculuk sırasında, devir işlemlerini hızlandırmak için hesap limitlerini kontrol etme bahanesiyle cep telefonunu alarak, açık olan mobil bankacılık uygulamasından kendi hesaplarına 245 bin lira havale yaptı. Sonra da ertesi gün devir işlemlerini yapmak üzere buluşmak için anlaşıp, konaklaması için rezervasyon yaptırdıklarını söyledikleri otelin önünde bırakıp otomobille uzaklaştı. Otele giren Bulut, adına herhangi bir rezervasyon bulunmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.