Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Devre tatil satacaktı, hayatının şokunu yaşadı! 306 kilometre yol gitti, 245 bin lirası uçtu
DHA

Devre tatil satacaktı, hayatının şokunu yaşadı! 306 kilometre yol gitti, 245 bin lirası uçtu

Tekirdağ’dan Bursa’ya devre tatil hakkını satmak için giden 68 yaşındaki vatandaş, kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüphelilerin hedefi oldu.

Tekirdağ’da yaşayan Mustafa Bulut (68), nakit ihtiyacını karşılamak için sahip olduğu devre tatil haklarını satmak isterken dolandırıcıların ağına düştü.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 2 çocuk babası Mustafa Bulut, nakit ihtiyacı için 7 şehirdeki devre tatil haklarını 1 milyon TL’ye satmak için internetten ilan verdi. Bulut, kendisini telefonla arayıp, emlakçı olduklarını ve müşteri bulduklarını söyleyen 2 kişiyle görüşmek üzere 6 Ocak’ta Bursa’ya geldi. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden otomobille aldıkları Bulut’u İznik ilçesine götüren şüpheliler, yolculuk sırasında, devir işlemlerini hızlandırmak için hesap limitlerini kontrol etme bahanesiyle cep telefonunu alarak, açık olan mobil bankacılık uygulamasından kendi hesaplarına 245 bin lira havale yaptı. Sonra da ertesi gün devir işlemlerini yapmak üzere buluşmak için anlaşıp, konaklaması için rezervasyon yaptırdıklarını söyledikleri otelin önünde bırakıp otomobille uzaklaştı. Otele giren Bulut, adına herhangi bir rezervasyon bulunmadığını öğrenince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

Devre tatil satmak için 306 kilometre yol gelerek, dolandırılıp, sokak ortasında bırakılan ve memleketine geri dönen Mustafa Bulut, “Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde devre tatil ilanı verdim. Beni arayan şahıslar, ‘Müşteri var, emlakçıyız’ dediler. Pazarlık yaptık, anlaştık. Devir işlemleri için Bursa’ya çağırdılar. Otobüsle geldim. Geç geldiğim için beni otele yerleştireceklerini söylediler. Yolda giderken, ‘İşlemleri hızlandırmak için limitlere bakalım’ dediler. Telefonumu aldılar. O sırada cep bankacılığım açıktı. Hesabımdan 245 bin lira havale yapmışlar” dedi.

Ertesi sabah buluşmak için ayrıldığı kişilerin dolandırıcı olduğu, otele girdiğinde anladığını söyleyen Bulut, “Otelin önünde indirip, aniden uzaklaştılar. Otele sorduğumda rezervasyon olmadığını öğrendim. Şüphelenip kartlarımı ve hesaplarımı bloke ettirdim. Havale işlemine de bloke konuldu. Polise gidip ifade verdim. Kameralardan sabah kullanılan araç ve sahibi tespit edildi. Bana gösterilen şahsı teşhis ettim. Ayrıca telefonuma işlem yapıldığına dair mesaj da geldi” diye konuştu.

Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, Mustafa Bulut’u rezervasyon yaptırdıklarını söyledikleri otelin önüne bırakan şüphelilerin otomobille uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

