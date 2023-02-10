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Yaşam Türkiye unutulmadı! Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Yaşam

Türkiye unutulmadı! Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Mescid-i Aksa'da Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 16:47:00 -

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma yol açarak 18 binden fazla can kaybına yol açan depremlerde hayatını kaybedenler için çok sayıda ülkede gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da Türkiye’de yaşanan can kayıpları nedeniyle gıyabi cenaze namazı kılındı. Ayrıca yaralılar ve enkaz altında olanlar için dua edildi. Namaz sonrası depremzedeler için bağış toplandı. Bir kişinin, "Bağışa katkıda bulunun. Enkaz altındaki anneler senin annen, senin kardeşin" şeklinde çağrıda bulunduğu görüldü.

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