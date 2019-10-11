Türkiye umut oldu!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda teröristlere yönelik başlattığı operasyona Suriye Türkmenlerinden tam destek geldi. Terör örgütünün sadece Arabı, Türkmeni öldürmediğini, Kürtleri de öldürdüğünü söyleyen Suriye Türkmen Cephesi Başkanı Abdülkerim Aga, “Bunlar hiçbir zaman demokrasiyi ve Kürt halkını temsil etmediler. Bizim ikinci kurtuluşumuz, birlik ve beraberlik bayramımız bugün başlamıştır” dedi. Barış Pınarı Harekatı, Suriyeli Kürtlerin de umudu oldu. YPG/PKK’nın baskısı sonucu yerlerinden edilen Suriyeli Kürtler, harekatın başarıyla sonuçlanması sonrası oluşacak güvenlik bölge sayesinde evlerine dönmek istiyor. Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdulaziz Temmo, “YPG/PKK sadece öldürmeyi biliyor. Oradaki halk, bu terörün topraklarından çıkarılmasını bekliyor” dedi.