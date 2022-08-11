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Spor Türkiye - Ukrayna Milli Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Türkiye - Ukrayna Milli Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 15:43:00 -
Türkiye - Ukrayna Milli Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya geliyor.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı 12 Dev Adam, hazırlıkların İstanbul ayağında 3 maça çıkacak. Millilerimiz sırasıyla bugün Ukrayna, 12 Ağustos günü Slovenya ve 14 Ağustos günü Polonya'yla karşılaşacak.

Türkiye - Ukrayna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sinan Erdem'de bugün saat 20.00'de başlayacak Ukrayna karşılaşması NTV, ntvspor.net ve ntv.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda bulunan Ay-Yıldızlılarımız, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşılaşacak.

Millilerimiz, 1-18 Eylül tarihlerinde ise FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan ve grup maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayacak olan millilerimiz, 1 Eylül Perşembe günü TSİ 17.15’te Karadağ ile karşılaşacak.

Millilerimiz, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.15’te Bulgaristan, 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00’de Gürcistan, 6 Eylül Salı günü TSİ 14.30’da Belçika ve 7 Eylül Çarşamba günü de TSİ 14.30’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

 

 

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