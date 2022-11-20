Türkiye TOGG'un seri üretimine başladı! Hindistan'dan ses geldi: Yakın markaja aldılar

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, 29 Ekim'de seri üretim aşamasına geçti. İlk etapta C segmentte yer alan SUV modelini tüketici ile buluşturacak Togg, otomobili Şubat 2023'te ön siparişe açacak ve Mart ayında da müşterilerine teslim etmeye başlayacak.

Togg'da belki de en çok merak edilen konuların başında gelen fiyat ise henüz belli değil. Fakat, şirketin CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamaları esas alındığında, otomobilin aynı segmentte yer alan içten yanmalı motora sahip rakipleri ile benzer fiyatlandırmaya sahip olacağı söylenebilir.

Öte yandan, satışa çıktığı ilk yılında toplam 20 bin adet üretilmesi planlanan Togg'un SUV modeli, 2023'te sadece iç pazarda satılacak. Otomobilin ihracatına ise 2024'te Avrupa ile başlanacak.

Fabrikada seri üretim sürecine start verilmesi ile birlikte Togg hakkında farklı kesimlerden farklı görüşler gelirken, otomobilin ve markanın geleceği yurtdışında da yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE ÜRETİME BAŞLADI! HİNDİSTAN'DAN SES GELDİ: MARKAJA ALDILAR

Togg'un ürettiği otomobildeki teknolojileri okuyucularına aktaran Hindistan merkezli Autocar Professional, otomobilin navigasyon sisteminin kullanıcıların farklı ulaşım çözümlerini kullanmasına olanak tanıyacağına değindi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ayrıca, Togg'un blockchain teknolojisini kullanarak, kullanıcılarına tüm dijital hizmetler için güvenli ödeme yöntemi sağlayacağını da belirten Hintli yayın organı, Togg'un araç bakım ve parça değişim gibi otomobile ait servis geçmişini de, blockchain teknolojisi ile bir rapor şeklinde kayıt altında tutacağını ve böylece güvenilir bir ikinci el piyasası yaratmayı hedeflediğini de aktardı.

Togg'un dijital ürünlerini yakın zamanda duyuracağına da değinen Autocar, bu ürünlerin mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blockchain ve oyunlaştırma gibi alanlarda olacağını bildirerek, aracın uzaktan güncelleme ve akıllı bağlantı gibi özelliklere sahip olacağını da belirtti.

350 GİRİŞİMDEN 50'Sİ ÜRETİME GEÇEBİLDİ

Oyunun kurallarının yeniden yazıldığı otomotiv endüstrisinde, başta Çin olmak üzere birçok ülkede Togg benzeri elektrikli otomobil girişimleri rekabette yer almak için canla başla çalışıyor.

Sektör kaynakları, Çin'de bugüne kadar 350 startup ölçeğinde şirketin sıfırdan bir elektrikli otomobil üretmek için kurulduğuna, fakat bu şirketlerden en fazla 50'sinin üretim aşamasına geçebildiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, söz konusu benzer projeler arasında üretildiği ülkenin halkı tarafından belki de en çok benimsenenin Togg olduğu da söylenebilir.

Bunda, Türk halkının uzun yıllar boyunca hasret kaldığı yerli bir otomobil markasına yeniden kavuşmanın etkisi çok büyük.

Dolayısı ile, Togg'un iç pazarda hedeflerini tutturma noktasında bir sorunu olmayacaktır.

Ama yurt dışı pazarlarda, hele ki Avrupa gibi dünyanın en kaliteli üretimlerinin yer aldığı bir pazarda rekabet etmenin de kolay olmayacağı görülüyor.

'AKILLI CİHAZ'IN ÖZELLİKLERİ MERAK KONUSU

Bu noktada, Togg'un dijital servisler, yeni şarj çözümleri ve henüz açıklanmayan birçok teknoloji üzerine startuplar ile işbirliği yaptığını belirtmek gerek.

Fakat, bu çalışmaların içeriği hakkında ser verip sır vermeyen Togg ekibi, yerli otomobil için her fırsatta 'akıllı cihaz' kavramını dile getirerek, otomobilin sunacağı teknolojiler hakkında yüksek beklentiler yaratıyor.