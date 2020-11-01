Türkiye tek yürek

Depremin ardından 7 bakanla devlet olay yerine koşarken tüm Türkiye İzmir için tek yürek oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, depremden bir kaç saat sonra İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladığını, 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ile 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personelinin bölgede bulunduğunu duyurdu. AFAD, UMKE, JAK, MSB, İHH ve AKUT arama kurtarma ekipleri, 17 binanın yıkıldığı depremde enkaz altında kalanları kurtarmak zamanla yarıştı.



Türkiye'nin dört yanında yardımlar gönderildi



Türkiye’nin dört bir yanından da depremzedeler için yardımlar ve arama kurtarma ekipleri İzmir’e ulaşmak için yola çıktı. Sivas, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Kırıkkale, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Mersin, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Elazığ, Çorum, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Antalya, Denizli, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Karabük, Elazığ ve daha bir çok şehirde binlerce arama kurtarma ekibi, yüzlerce araç, ambulans ve yardım malzemelerini taşıyan TIR’lar İzmir’e gönderildi.



Soylu gidemedi



Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çalışmaları koordine etmek için İzmir’e gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, koronavirüs testi pozitif çıkan eşi ve kızının hastaneye kaldırılması nedeniyle İzmir’e gidemediği öğrenildi.



Görev başındayız



İzmir’de çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumu şöyle paylaştı: “3’ü ağır 8 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.”



Yaraları saracağız



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bayraklı’da depremden etkilenen Emrah ve Rızabey apartmanlarının enkazlarında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "17 bina yıkıldı. 9’unda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, 8’inde devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri umut ve dualarla sürüyor. Hiçbir eksiğimiz yok, bütün vatandaşlarımız seferber oldu, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmekte. Hızlı bir şekilde hem enkaz çalışmalarımızı hem de hasar tespit çalışmalarımızı yürüteceğiz. Zemin etütlerine başladık, kalıcı konutlarla ilgili hem yerinde hem de rezerv alanlarda yapılacak çalışmaları da TOKİ Başkanlığımız ve AFAD koordinasyonunda yürüteceğiz. Hasarlı binaların tespitlerinin yapılmasına müteakip binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlara hem Aile Bakanlığı hem de Türk Kızılay eşya yardımı yapacak. Yine yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin taşınma yardımı, kira yardımı bütün vatandaşlarımıza yapılacak. İzmir'imizin, İzmirli vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi. Bakan Gül de otopsi işlemleri, ve adli tıp hizmetlerinin kesintisiz şekilde verilmeye devam ettiğini aktardı. Gül, önceliklerinin enkaz altındaki canların kurtulması olduğunu belirterek “Buradaki kusurlu yapılarla ilgili her fiil titizlikle soruşturulacak” dedi.



Bakanlar kentten ayrılmayacak



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların "Bakanlar ayrılırsa çalışmalarda hafifleme olur mu?" şeklinde endişelendiğini kaydederek, yaralar sarılıncaya kadar kentten ayrılmayacaklarını söyledi. Pakdemirli, “Bu enkazlar kalkana kadar, yaralar sarılana kadar inşallah İzmir'le, İzmirli hemşehrilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. İletişimde, ulaşımda, barınmada, enerjide, enkaz alanlarının güvenliği ve hakimiyeti konusunda herhangi bir eksik kalmadı" dedi.



Pakdemirli, bakanlık olarak hassas bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Tüm hayvan işletmeleri, tüm balıkçı barınaklarıyla ilgili taramaları yapmaya devam ediyoruz. Özellikle ben de şunu söylemek istiyorum, biz yaraları sarmak için buradayız. Devletin tüm kurumları burada" ifadelerini kullandı.

Enkazın altında 180 kişi var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kurtarma ekipleri son derece profesyonel çalıştığını, çevre illerden gelen çok sayıda kurtarma ekibi ile enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldığını belirterek “Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz” dedi. Soyer’in açıklamalarının ardından en az 10 kişi daha kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı.