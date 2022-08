Türkiye Tarım Kooperatifleri marketlerinde hangi ürünlere indirim geliyor? Hangi ürünlerde uygulanacak?

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada gıda fiyatlarının indirilmesi için düğmeye basılacağı duyurulmuştu. Tarım kredi marketlerinde et fiyatlarıyla beraber 30'dan fazla ürünün fiyatında indirime gidileceği açıklanmıştı. Tarım Kredi marketlerinde indirimin başlayacağı tarih ve fiyatı düşecek ürünlerin listesi de bugün belli oldu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden Açıklama Var!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bugün yaptığı açıklamada temel tüketim ve et ürünlerinde geniş kapsamlı indirim kampanyası başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.

Fiyatı İndirilecek Ürünler

Açıklamaya göre Tarım Kredi marketlerinde fiyatı indirilecek ürünler şöyle:

makarna

un

salça

pirinç

bulgur

mercimek

nohut

fasulye

şeker

ayçiçek yağı

zeytinyağı

tavuk ürünleri

tam yağlı süt

yarım yağlı süt

yumurta

peynir, tereyağı

bal

zeytin

çay

Türk kahvesi

patates

kuru soğan

karpuz

kavun

çamaşır deterjanı

bulaşık deterjanı

çamaşır suyu

sıvı sabun

peçete

rulo havlu

kolonya

bebek bezi

Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

Açıklamada "Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek" denildi.

