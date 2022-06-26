Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'dan başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Gümbet Mahallesi Asarlık mevkiinde yapılıyor. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatan ve 10'u kadın 42 sporcunun katıldığı şampiyona Pro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard ve Drag sınıflarında düzenleniyor. Sporcuların flyboard üzerinde yaptığı hareketlerin, beğeniyle izlendiği şampiyona, yarın yapılacak ikinci gün etap yarışları ile sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Türkiye Sujeti Şampiyonası'nın açılış etabını Bodrum'da gerçekleştiriyor olacağız. Burada toplamda 42 sporcu kaydımız ve start alacak sporcu sayımız mevcut. Sevindirici olan şu ki diğer geçmiş sezonlara göre yarışçı sayımız yüzde 30 oranında arttırmış olduk bu sezon açılışında ve yine bir başka sevindirici taraf 10 kadın sporcumuz da sujetinde, Sujeti Türkiye Şampiyonası'nda izleyicilere heyecanlı keyifli dakikalar yaşatacaklar. Bu branşın gelişmesi, su sporlarının gelişmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Bu minvalde Bodrum aynı zamanda seyir zevki açısından, seyirci potansiyeli açısından da çok yüksek bir lokasyon" dedi.

Sujeti sporcusu Sultan Akgün ise takım olarak iyi bir şekilde hazırlanıp Bodrum'a geldiklerini dile getirerek şöyle dedi: “Hedeflerimiz büyük. Burada kendimizi göstermeye geldik. Güzel hazırlandık. Antrenmanlarımızı yaptık, sıkı çalıştık. Her şey yolunda giderse kendimizi göstereceğiz.”