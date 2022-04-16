1 yılda binlerce binaya çipli kimlik kartı takıldı! Afete karşı çipli binalar yayılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca devreye alınalı 1 yıl oldu. Bina kimlik sistemi ile şimdiye kadar 26 bin 954 bina kimlik belgesi aldı.

Herhangi bir afet durumunda binaların teknik bilgilerine ve binada kaç kişinin yaşadığı bilgisine ulaşılabilmesini sağlayan sistem 1 yıldır faaliyette. Uygulama kapsamında her binaya QR kod veriliyor ve elektronik çip yerleştiriliyor. Çipin içindeki bilgiler dışarıdan okunabiliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 27 bin binaya sertifika levhası asıldı. En çok belge alan bina megakent İstanbul'da. İstanbul'daki 2 bin 591 bina sertifika aldı. Antalya'da 1891, İzmir'de ise 1879 bina sertifikasına kavuştu. Sertifika önceliği ise yeni iskan alan binalara verildi.

Levha halinde binaya takılan sertifikaları ASELSAN hazırladı. Levhaya yerleştirilen çip ile afet durumunda bina hasar görse bile içindeki bilgiler okunabilecek. Sertifika alan binalar 5'er yıllık periyotlarla kontrollerden geçecek. Böylece kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi durumların önüne geçilecek.

Bina kimlik sistemi nedir? Çipli bina nedir?

Bu sistemde kiracı ilgili QR barkodu okutarak binanın ne aşamada olup olmadığını, herhangi bir yıkım kararının mevcut olup olmadığını öğrenebilecektir. Böylece hasarlı binaların kötüniyetli olarak kiraya verilmesi durumu ortadan kalkacaktır. Sistemde o yapının kullanım kılavuzunun da yer alacağı bilgisi verilmiştir.

Bu sistemde her binaya QR kodu ve elektronik çip veriliyor, deprem gibi bir afet anında binadakilerin bilgilerine ve kat planlarına ulaşılıyor.