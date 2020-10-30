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Spor Türkiye Spor Zirvesi’yle spor geleceğimizdir
Spor

Türkiye Spor Zirvesi’yle spor geleceğimizdir

Bu yıl "Spor Geleceğimizdir" sloganıyla spor paydaşlarıyla buluşacak olan Türkiye Spor Zirvesi için geri sayım heyecanı sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:03:00 -
Türkiye Spor Zirvesi’yle spor geleceğimizdir

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Hakan Nergis Akademi sponsorluğuyla 31 Ekim 2020 Cumartesi günü, 10.00 - 17.00 saatleri arasında Şafak Spor Kulübü Sosyal Tesisleri'nde sporun paydaşlarıyla buluşmaya hazırlanan Türkiye Spor Zirvesi için geri sayım başladı.Birinci oturumunda  "Dünya'da ve Türkiye'de Salgın Hastalık Sürecinde Spor Sektörünün Yönetimi" konusunun ele alınacağı Zirve'de ikinci oturumda "Gelecekte Türk Spor Politikalarının Yönetimi" konusu üzerinde durulacak. Sonrasında ödül töreni ve "Dünya'da ve Türkiye'de Sporda Dijitalleşme Adımlarının İşleyişi çalıştayıyla devam edecek program; Doç.Dr.Mustafa Erol, Dr.Cengiz Güler, Doç.Dr.Kubilay Çimen ve Doç.Dr.Ahmet Bulgurcuoğlu gibi birbirinden değerli isimleri ağırlayacak. Oturum moderatörlüklerini ise AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve İHA Spor Haberleri Müdürü Mustafa Karagöl'ün üstlenmesi bekleniyor. Birçok konunun ele alınacağı Türkiye Spor Zirvesi'nin geleneksel olma yolunda emin adımlarla ilerlediği belirtiliyor.

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