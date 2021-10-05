'Türkiye şok olacak' demişti! Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un ipliğini pazara çıkardı

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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in Star Tv'de beraber sundukları 'Benzemez Kimse Bize' adlı program ikinci bölümden sonra yayından kaldırıldı. Programın yayından kaldırılmasının sebebinin Bülent Ersoy’un kaprislerinin olduğunu belirten Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak." ifadelerini kullanmıştı. Keser, bugün yaptığı açıklama ile programın yayından kaldırılmasının perde arkasını anlattı.

Bülent Ersoy'un ipliğini pazara çıkardı

‘Duayen isim’ olarak pazarlanarak Türkiye’de erkekten kadına dönen bir ismi ‘saygın kişilik’ şeklinde lanse eden magazin dünyasın lağımını patlatan Mustafa Keser, Bülent Ersoy’un ipliğini pazara çıkardı.

"Ahlaki yapımız bir değil... "

Keser, yapımcı Polat Yağcı tarafından, Ersoy’la birlikte sunacakları programın teklifi kendisine geldiğinde, önce "Ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... " diyerek reddettiğini daha sonra ısrar üzerine programı kabul ettiğini söyledi.

"Bir makyaja girdi, 4 saat"

Bülent Ersoy’un açıklarını kapatmaya çalışarak programı yürütmeye çalıştığını belirten Keser, "14.00'te yapılacak çekim için 13.30'da oradaydım. Bekle ki zat-ı muhterem gelecek! Saat 16.00'da çıktı geldi. Bu nedir? Saygı yok. Bir makyaja girdi, 4 saat. Akşam 20.00'de çıktı." dedi.

"Keser senin babanın uşağı mı?"

Ersoy’un kendisinden yaşça küçük olmasına rağmen saygısızlık yaptığını söyleyen Keser, şu ifadeleri kullandı:

İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu usluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanın uşağı mı?

"Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır... Ona buna bağırır..."

Magazin dünyasının perde arkasını ifşa eden Keser, “İnsani ve ahlaki durumların neler olduğunu bu iki programda gördüm. Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır... Ona buna bağırır...” diyerek tepkisini dile getirdi.