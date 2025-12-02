  • İSTANBUL
Türkiye sınırını etkiledi! Yunan çiftçiler traktörlerle sınırı kapattı

Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kipi Kapısı, Yunan çiftçilerinin protestosu nedeniyle saat 19.00’dan bu yana tamamen kapalı. Geçiş yapamayan sürücüler alternatif kapılara yönlendiriliyor.

Yunanistan’da hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçilerin eylemi, Türkiye sınırını da vurdu. İpsala Gümrük Kapısı’nın karşısında bulunan Kipi Gümrük Kapısı’nda toplanan çiftçiler, akşam saatlerinde traktörleriyle yolu kapatarak geçişlere tamamen engel oldu.

 

Geçiş yapılamıyor

Saat 19.00’dan bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısından geçiş sağlanamadığı belirtildi. Eylemin başlamasıyla birlikte sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar beklemeye alınırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmek isteyenler de kapıdan çıkış yapamadı.

 

Sürücüler alternatif kapılara yönlendiriliyor

Yetkililer, sürücülere Pazarkule-Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarını kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan genelinde çiftçilerin zaman zaman farklı noktalarda da benzer eylemler düzenlediği, bu sebeple alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşanabileceği ifade edildi.

 

Çiftçiler; akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde alım fiyatlarının artırılması gibi taleplerini yineliyor. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

