Türkiye Sigorta 2021 yılında da liderliği hedefliyor

2020 Eylül ayında faaliyete geçen Türkiye Sigorta, hayat dışında 8 milyar 887 milyon lira prim üretimi ve yüzde 13.04 pazar payı; hayat tarafında ise 3 milyar 993 milyon lira prim üretimi ve yüzde 27.67 pazar payıyla geçen yılı sektör lideri olarak tamamladı. Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 36 oranında arttırarak 36 milyar liranın üzerine taşıdı.

Öncü şirket

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Atilla Benli, ekonomiye katkılarının artarak devam ettiğini dile getirdi. Benli, şunları söyledi: “6 sigorta ve emeklilik şirketi bir araya gelerek güçlü ve öncü bir şirket olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’i oluşturdu. Birleşme sonrasında pazar payımızı birleşme etkisinin üzerinde arttırdık. 2 bin 578 çalışanı, 7 bin 664 dağıtım ağıyla 38 bölgede 11.6 milyon müşterisine nitelikli hizmet veren şirket olarak 2021 yılında prim üretiminde bir numarada yer almayı, kârlı büyümeye devam etmeyi ve liderliğimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Ülkemizin büyük yatırımlarının, insanımızın hayallerinin ve değerlerinin arkasında Türkiye Sigorta güvencesi yer almaya devam edecek.”

Daha fazla çalışacağız

Herkes için uygun sigorta çözümleri sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Benli, “Türkiye Sigorta olarak inovatif bakış açımızla, yenilikçi ürünlerde sektörün ihtiyaç duyduğu öncü rolünü üstleneceğiz. Finansal ürünlere ve sağlık sigortalarına daha fazla odaklanacağız. Hayat alanında ürün gamının çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacağız. Siber sigortalar yeni ürün geliştirme konusunda öncelikli alanlarımız arasında olacak” diye konuştu. Hem elementer hem de hayat ve emeklilik alanlarında üretim ile kârlılık açısından yılı lider tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Benli, “2021 yılında da her kulvarda büyümeyi, liderliği kovalamayı sürdüreceğiz. Gerek ülkemizde gerekse yakın coğrafyamızda bölgesel bir oyuncu olma hedefimize hızla koşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.