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Gündem Türkiye Senegal'e tıbbi malzeme yardımı yapacak
Gündem

Türkiye Senegal'e tıbbi malzeme yardımı yapacak

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımı yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 04:40:00 -
Türkiye Senegal'e tıbbi malzeme yardımı yapacak

Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını mevkidaşına ilettiğini belirtti.

Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.

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