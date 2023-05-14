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Dünya Türkiye seçimlerine dair Rusya'dan kritik açıklama: Reddediyoruz
Dünya

Türkiye seçimlerine dair Rusya'dan kritik açıklama: Reddediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-05-14 07:09:00 -
Türkiye seçimlerine dair Rusya'dan kritik açıklama: Reddediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Türk halkının yapacağı seçimi saygı ile karşılayacağını vurgulayarak Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini söyledi. ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının Türkiye’de çok ses getirdiğini’ kabul eden Peskov, “Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle reddettiğimizi hemen belirttik. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz” vurgusunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü, “Muhalefet lideri, (Rus müdahalesine dair) elinde kanıt olduğunu söyledi, şimdiye kadar onları sunmadı. Bunu yapamayacağından eminiz, çünkü aslında (kanıt) yok” ifadelerini kullandı.
 

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