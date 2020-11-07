Türkiye Satranç Federasyonu, 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı hedefliyor

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisanslı satranç sporcusu sayısını bir milyona çıkarmak için harekete geçildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tüm spor branşlarını geride bırakarak 950 bini aşkın lisanslı sporcuya sahip olan federasyonumuz, bir milyon hedefi için lisans kampanyası başlattı. TSF, lisans kampanyası kapsamında kulüplere de 250 bin TL nakdi yardımda bulunacak." denildi.



Bugün başlayan kampanya kapsamında, bir kulüp adına çıkartılacak her bir yeni lisans için ilgili kulübe 5 TL ödenecek.

Kampanya, toplam 50 bin lisanslı sporcuya ulaşınca son bulacak.





- TSF Başkanı Tulay: "Satranç kulüplerimiz daha güçlü olacak"

"Satranç ailemizin en önemli paydaşı olan satranç kulüplerimiz ile beraber 1 milyon lisanslı sporcu hedefine kısa sürede ulaşacağız."diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları kaydetti:

“Satranç sporunu yaygınlaştırmak, tabana yaymak ve bilinirliğini arttırmak için birçok proje ve etkinliğe imza atıyoruz. Etkinliklerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza salgın döneminde de ara vermedik ve en etkin federasyonların başında yer aldık. Biz durmadan çalışıyor, satranç sporu için mücadele ediyoruz. Bu süreçte bizim en önemli destekçilerimiz, başta satranç kulüplerimiz olmak üzere her ferdiyle büyük satranç ailemiz oldu. Şimdi salgından dolayı ertelediğimiz 1 milyon lisanslı sporcu hedefine satranç kulüplerimiz ile beraber ulaşacağız. Kampanya kapsamında kulüplerimizin sporcu sayılarını artırırken bir yandan da onlara maddi destek sağlayacağız. Satranç kulüplerimizin güçlerine güç katacağız."



