Türkiye salgın derdinde solak laikçi kafa 'Atatürk Koşusu' peşinde!

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Koronavirüs vakaları son dönemde büyük yükseliş kaydederken kaldırılan tedbirlerde yeniden hayata geçirilmeye başlandı.

COVID-19’un bulaşı riskini en aza indirmek için Türkiye çeşitli adımlar attı.

Ancak Türkiye’nin gündeminden bir hayli uzak olan laikçi solak cephenin derdi ise yine “Mustafa Kemal” üzerinden siyaset yapmak oldu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 84 yıldır yapılan Büyük Atatürk Koşusu’nun bu yıl koronavirüs salgını gerekçesiyle iptal edildiğini ileri sürerek içi boş hezeyanlarda bulundu.

‘Atatürk provokasyonu’

Adıgüzel, koşunun, ‘Atatürk’ isminden dolayı iptal edildiğini öne sürerek şu skandal sözleri sarfetti;

“Aslında burada konulan engel hükümetin pandemiye karşı mücadelesinin bir parçası değil, Atatürk'ün Dikmen sırtlarından Ankara Valiliği'ne gidişine, aslında Atatürk'ün attığı her adıma karşı olan mücadelesinin bir parçası olmasın.”

Adıgüzel’in skandal iddiasını kaçak siteler üzerinden yayın yapan karanlık odatv tarafından haberleştirildi. CHP’li vekilin mesnetsiz iddiası “Adında Atatürk olunca iptali kolay oldu” başlığıyla servils edildi.

Laikçi solak cephenin Türkiye’nin koronavirüs ile çetin bir mücadele yürttüğü dönemde ‘Mustafa Kemal’ istismarı yapmaktan geri durmaması “Bu kadarına da pes” dedirtti.