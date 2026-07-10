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Sağlık Türkiye sağlıkta çıtayı çok yükseltti Dünya bizi takip ediyor
Sağlık

Türkiye sağlıkta çıtayı çok yükseltti Dünya bizi takip ediyor

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Türkiye sağlıkta çıtayı çok yükseltti Dünya bizi takip ediyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta dünyanın örnek aldığı ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Gazze'den Sudan'a, Venezuela'dan Ukrayna'ya kadar ihtiyaç duyulan her yerde Türkiye var" dedi. Karabük'e yeni hastane yapılacağını da açıklayan Memişoğlu yeni yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Bir dizi program kapsamında Karabük'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Karabük Valiliği'nde Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilikteki brifingin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda Türkiye'yi il il gezerek sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Karabük'ün son 20 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Memişoğlu, "Bugün Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üniversitesi ve tıp fakültesiyle sağlık hizmetlerinin başarılı şekilde sunulduğu illerimizden biri konumunda. Biz de bu hizmetleri daha ileri seviyeye nasıl taşıyabiliriz, bunun değerlendirmesini yapıyoruz" diye konuştu.

KARABÜK’E YENİ HASTANE MÜJDESİ

Karabük'e yönelik yeni sağlık yatırımları üzerinde çalıştıklarını açıklayan Bakan Memişoğlu, "Karabük'e ilave bir hastane konusunda planlamamız var. Bu planlamamızı tamamladıktan sonra Karabük halkıyla paylaşacağız. Amacımız, Karabük'te yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için başka illere gitmesine gerek kalmaması.

Her türlü sağlık hizmetini kentimizde sunabilecek altyapıyı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ HASTANE HİZMETE AÇILACAK

Eskipazar ve Ovacık'taki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, "Eskipazar'da hastane inşaatımız devam ediyor. Ovacık'taki hastanemiz ise tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah her iki hastanemizi de yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE

Türkiye'nin sağlık alanında dünyanın örnek gösterdiği ülkeler arasında yer aldığını belirten Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık sisteminin önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine de sağlık desteği sunduğunu dile getiren Memişoğlu, "Bugün dünyanın neresinde sağlık alanında bir ihtiyaç varsa Türkiye oradadır. Venezuela'da yaşanan deprem sonrası ekiplerimiz bölgede görev yapıyor.

Bugün ilaç desteği için organizasyon yaptık ve onlara yardım ediyoruz. Gazze'den Sudan'a, İran'dan Ukrayna'ya kadar ihtiyaç duyulan her noktada ülkemiz sağlık desteği vermeye devam ediyor. Gördünüz, NATO'nun toplantısında Türkiye artık dünyada sözü geçen, beklentileri karşılayan, aynı zamanda da dediğinin kabul gördüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Bu konuda Cumhurbaşkanımız liderliğinde daha çok çalışıyoruz ve Türkiye'yi kuvvetli ve güçlü hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ

Vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısında bulunan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalık dönemlerinde değil, hastalıkların önlenmesinde de etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların Aile Sağlığı Merkezleri ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinden daha fazla faydalanmasını isteyen Memişoğlu, "Kilo, hareketsizlik ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutarak toplum olarak daha sağlıklı bir yaşam sürmeliyiz" diye konuştu.

Karabük'te hematolojiden kalp cerrahisine, anjiyodan acil sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda başarılı hizmet sunulduğunu belirten Memişoğlu, bu hizmetlerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Memişoğlu, programın sonunda Karabük'teki sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, çalışma şartlarının daha da iyileştirilmesi için gerekli planlamaların yapılacağını sözlerine ekledi.

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