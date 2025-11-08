  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Rusya ile Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! Rusların tercihi 

ürkiye Rusya ile Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzalandı. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Rusların tercih ettiği Türkiye ile ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 Haziran 1988 tarihli anlaşmasının yerini alan yeni protokol yürürlüğe girdi. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı kolaylaşacak, 100 milyar dolar ticaret hedefi için altyapı güçlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki ticari taşımacılığı hızlandıracak milletlerarası anlaşma, 20 Haziran 1988 tarihinde imzalanan eski anlaşmanın yerine geçecek.

Buna göre, yük ve yolcu taşımacılığını modernize ederek sınır geçişlerini kolaylaştırılacak.

Türkiye'nin uluslararası lojistik ağını güçlendirirken, Karadeniz ve Orta Koridor'da stratejik avantaj sağlayacak anlaşma sayesinde gümrük prosedürleri de sadeleştirerek ihracatçılar için fırsat oluşturması bekleniyor.(ekonomiankara)

1
Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı
Gündem

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği or..
Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
Gündem

Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş'ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
