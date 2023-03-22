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Siyaset Türkiye Rusya arasında kritik temas! Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Türkiye Rusya arasında kritik temas! Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:20:00 - 2023-03-22 19:25:09
Türkiye Rusya arasında kritik temas! Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Akar tarafından, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı bağlamında; “Küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyet ile tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemi, Türkiye’nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

Suriye’nin kuzeyi bağlamında; Ülkemizin tek amacının hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağı ve devamının büyük önem taşıdığı dile getirildi” denildi.

Açıklamada, “Görüşmede Bakan Akar tarafından ayrıca, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından Rusya Federasyonu tarafından sağlanan destek ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edildi” ifadeleri yer aldı.
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