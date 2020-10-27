HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri sporcularla rafting yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca Zap Vadisi'nde, birçok ildeki 26 kulüpten 60 takım ve 450 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlar devam ediyor.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan organizasyonda sporcular en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük çaba sarf etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile yarış alanına geldi.

Sporcularla sohbet eden Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra Zap Suyu'nda rafting yaptı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte heyecanın devam ettiğini ve kurdukları takımla rafting yaptıklarını söyledi.

Kentin her yerinin doğal parkur olduğunu belirten Akbıyık, "İnşallah gelecek yıl uluslararası programları, etkinlikleri de burada düzenleyeceğiz. Hakkari turizmde de hak ettiği yere gelecek. Hakkari'de hayat var, gelin bu hayatı yaşayın. Türkiye'nin birçok yerinden 450 sporcu var. Hepsini tebrik ediyorum, başarılar dilerim." dedi.

Federasyon Başkanı Yardımcı ise Hakkari'de önemli bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Zap Suyu'nda ilk defa bu kadar üst düzey bir spor organizasyonu yapıyoruz. Protokol ile üç takım kurduk. İnşallah bu işi sürdüreceğiz. Organizasyon Zap'a çok yakıştı. Halkın katılımı çok iyi. Federasyon olarak çok memnunuz. Uluslararası bir etkinliğin projesine hemen başlayacağız." diye konuştu.