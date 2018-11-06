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Türkiye Petrolleri sismik araştırma sistemini Batman'da uygulamaya başladı

Türkiye Petrolleri, dünyanın birçok ülkesinde petrol arama çalışmalarında uygulanan sismik araştırma sistemini Batman'da uygulamaya başladı. Yer çekimi farklılıklarını tespit eden uçak, 2 ay süreyle bölgedeki gravite verilerini raporlayacak.

06 Kasım 2018 Salı 13:41
Türkiye Petrolleri sismik araştırma sistemini Batman'da uygulamaya başladı

Batman'da yaklaşık 10 kişilik uzman petrol ekibinin görev yaptığı Türk Petrolleri'ne ait uçak, 2 aydır konuşlandığı Batman Havalimanı'nda Doğu ve Güneydoğu'da 11 kent kırsalında, bugüne dek karadan henüz yapılamayan sismik çalışmalarını yeni yöntemle gerçekleştiriyor. Petrol aramalarında yeni bir dönem başlatan Türk Petrolleri, bugüne dek sismik araştırmalarında henüz ciddi çalışmaların yapılmadığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van'ın da aralarında bulunduğu birçok kentin kırsalında uçakla gravite veri toplama işlemini gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu yöntemle hem az masraf, hem kısa sürede, hem de petrolde önemli gravite verilerini toplanıyor. Veriler, bekletilmeden Ankara'daki merkeze gönderilerek burada değerlendirmeye alınıyor.

Geniş kapsamlı sismik araştırması

Kış mevsimine kadar havadan sismik çalışmalarını gerçekleştirecek olan uçağın, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ili kapsayan, kırsal alanı kayıt altına aldığı öğrenildi. Kayıt altına alınan veriler, TP'nin Ankara'daki Arama Daire Başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca, yerde de karot sondaj çalışmalarına da başlanacağı belirtildi. 200 metre yüksekliğe çıkabilen uçak, bulutlu havalarda ise çalışmalarına ara veriyor. Yağışlı havalar gelmeden sismik çalışmalarını tamamlamayı planlayan ekip, sabah erken saatlerde çalışmalar için havalanıyor, gün batımında ise Batman Havalimanı'na dönüyor. 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:41
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Siirt
  5. Muş
  6. Hakkari
  7. Bingöl
  8. Ankara
  9. Türkiye Petrolleri

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