0553 313 94 23

Türkiye Petrolleri, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti

23 Ağustos 2019 Cuma 13:00
Türkiye Petrolleri, Ankara'daki akaryakıt istasyonlarını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ üst yönetimi, akaryakıt bayileriyle bir araya gelmek ve yeni açılan istasyonları ziyaret etmek amacıyla başlattığı gezi kapsamında Ankara'ya da ziyarette bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TP Petrol Dağıtım AŞ üst yönetim kadrosu, geçtiğimiz günlerde şirket merkezinin bulunduğu İstanbul’dan yola çıktı. Gaziantep ziyareti sonrası üst yönetim kadrosunun yeni durağı Ankara oldu.

Başkentte bazı istasyonları inceleyen heyet, aynı zamanda müşteri ziyaretleri de gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaretlere, TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Uçar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürz Kodal, Yatırımlar Direktörü Hakan Uçar da katıldı.

Bayilerle daha fazla bir arada olmak için başlatılan ziyaretler gelecek günlerde de devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:00
  1. bayi ziyaretleri
  2. TP Petrol Dağıtım AŞ
  3. Türkiye Petrolleri üst yönetim kadrosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat’ta metrekareye 34.2 kilogram yağış düştü
    1. Tokat’ta metrekareye 34.2 kilogram..
    2. Iraklı yaşlı kadının İran'da..
    3. Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı..
    4. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
    5. ABD’nin füze denemesinden sonra..
    6. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
    7. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
    8. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
    9. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    10. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    13. Bahçe yangını korkuttu
    14. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    15. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    16. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    17. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    18. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    19. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    20. Endonezya polisi ayrılık yanlısı..
    21. MHP'den il başkanlıklarına "Malazgirt..
    22. Arabayla dükkana daldı
    23. Engelli anne-babasını taşıdığı motoru..
    24. Aydın Büyükşehir yaz konserine devam..
    25. Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip..
    26. Tarlasına Hint keneviri eken çift..
    27. Gaziantep’te evde çökme: 6 yaralı
    28. Memur-Sen Erzurum il yönetiminden..
    29. GÜNCELLEME - Gaziantep'te evin zemini..
    30. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi