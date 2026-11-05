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84 sayfalık karalama raporu: Türk varlığı Avrupa için büyük tehdit Siyonist yaptı yine alçaklığını! Herzog’dan Abbas’a çirkin Hamas sorusu! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil! CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümet turlarını başlattı! Yeni katliam çetesi için Herzog devrede Osmanlı mirasına Yunan gaspı: Tarihi camiyi kilise müzesi yapıyorlar Gençler ve kadınlar öncelikli! Besicilere 48 bin lira teminat ile 16 büyükbaş hayvan müjdesi Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde konuştu! Kurum’dan İstanbulluya dönüşüm ve konut müjdesi Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular
Gündem Üçlü ittifak Meclis'ten geçti! Dış saldırılara karşı kolektif savunma kalkanı resmen kuruldu!
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Üçlü ittifak Meclis'ten geçti! Dış saldırılara karşı kolektif savunma kalkanı resmen kuruldu!

Yeniakit Publisher
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Üçlü ittifak Meclis'ten geçti! Dış saldırılara karşı kolektif savunma kalkanı resmen kuruldu!

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 279 evet oyuyla kabul edilen tarihi Mekke Anlaşması ile taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı bir saldırı tüm taraflara yapılmış kabul edilecek.Tamamen savunma odaklı olan ve hiçbir ülkeyi doğrudan hedef almayan anlaşma; terörizm ve ortak tehditlere karşı askeri iş birliğini güçlendirmeyi, savunma sanayiinde derinleşmeyi ve bölgesel sorunlara bölge ülkelerince çözüm üretilmesini hedefliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan, taraflardan herhangi birine yönelik dış kaynaklı bir silahlı saldırının tüm taraflara yönelik bir saldırı olarak kabul edildiği, "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması"na ilişkin kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı.

DÜNKÜ GÖRÜŞMEDE İLK MADDE KABUL EDİLMİŞTİ

Dünkü görüşmelerde, üç maddelik kanun teklifindeki, Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmasına ilişkin birinci maddesi kabul edilmişti. Birinci maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul kapatıldı.

 

KALAN 2 MADDE 279 EVETLE KABUL EDİLDİ

Bugünkü görüşmelerde teklifin yürürlüğe ilişkin diğer iki maddesi görüşüldü ve ardından elektronik oylama yapıldı ve Anlaşma'ya ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Toplam 398 oy kullanıldı. Teklife 279 kabul, 119 ret oyu verildi. Çekimser, geçersiz ve boş oy kullanılmadı.

İŞ BİRLİĞİ VE KOLEKTİF CAYDIRICILIĞA DAYALI GÜVENLİK YAKLAŞIMI

Kanun ile onaylanan Mekke Anlaşması ile bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde bölge ülkeleri arasında stratejik diyaloğun ve karşılıklı güvene dayalı birlikte çalışma kültürünün güçlendirilmesi, Orta Doğu'da ve ötesinde iş birliğine ve kolektif caydırıcılığa dayalı güvenlik yaklaşımının tesis edilmesi ve bölgenin sorunlarına bizzat bölge içerisinden çözümler üretilmesi hedefleniyor.

KOLEKTİF SAVUNMA HÜKMÜ KENDİLİĞİNDE İŞLEMEYECEK

Tarafların, birbirlerinin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması amacıyla iş birliği yapmayı ve BM Şartı'ndan kaynaklanan savunma haklarının kullanılmasında her bir tarafın kendi anayasal yükümlülükleri, milli mevzuatı ve yetkili makamlarının kararları çerçevesinde askeri imkan ve yeteneklerin konuşlandırılması da dahil olmak üzere uygun görecekleri tedbirlerle birbirlerine destek olmayı taahhüt ettikleri Anlaşma'da, kolektif savunma hükmünün tatbik edilmesi kendiliğinden işlemeyecek, bu husus istişareler sonucunda mutabakatla alınacak kararlara dayalı olacak.

SAVUNMA SANAYİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNDE DERİNLEŞME

Terörizm dahil tarafların ortak değerlendirmesiyle savunma ve güvenliklerini etkilediği belirlenen tehdit ve saldırılara karşı taraf devletlerin savunma ve güvenliğini kolektif caydırıcılık temelinde güçlendirmeyi ve tarafların silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirlik, iş birliği ve koordinasyonun artırılmasını hedeflenen Anlaşma, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin de derinleştirilmesi amacını taşıyor. Anlaşma'nın genel gerekçesinde, tamamen savunma odaklı olan Anlaşma'nı herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtiliyor.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

İSLAM DÜNYASI KENDİ GÜCÜNÜ KEŞFEDİYOR: MEKKE ANLAŞMASI YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAR MI? Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma ve güvenlik iş birliğini öngören Mekke Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir gelişmedir. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Temennim, bu anlaşmanın kâğıt üzerinde kalan bir diplomatik metin olmaktan çıkarak gerçek anlamda işleyen, tarafların güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayan bir iş birliğine dönüşmesidir. Aslında bugün İslam dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, sahip olduğu potansiyelin farkına varması ve ortak meselelerde birlikte hareket edebilme iradesini gösterebilmesidir. Çünkü Müslüman ülkeler yalnızca nüfuslarıyla değil; coğrafi konumları, doğal kaynakları, ekonomik imkânları, genç nüfusları, askerî kapasiteleri ve stratejik önemleriyle de büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bütün bu imkânların ortak bir hedef doğrultusunda değerlendirilememesi, İslam dünyasının uluslararası alandaki etkisini sınırlayan önemli sorunlardan biridir. Bir düşünelim: Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, Pakistan'ın askerî birikimi ve Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, ortak bir anlayışla bir araya getirilebilirse neler başarılabilir? Elbette mesele yalnızca askerî güçleri yan yana getirmek değildir. Asıl mesele güven oluşturmak, teknoloji paylaşmak, ekonomik ilişkileri geliştirmek, ortak üretim yapmak ve gerektiğinde birbirinin yanında durabilecek bir dayanışma kültürü oluşturmaktır. Unutmamak gerekir ki güçlü olmak, başkalarına hükmetmek anlamına gelmez. Güçlü olmak; kendi topraklarını, bağımsızlığını, milletinin huzurunu ve geleceğini koruyabilecek imkânlara sahip olmak demektir. Hiçbir ülkenin başka bir devletin himayesine muhtaç kalmadan kendi güvenliğini sağlayabilmesi, milletler açısından son derece değerlidir. Bu nedenle savunma alanındaki iş birlikleri, saldırganlığın değil, caydırıcılığın ve barışın güvencesi olarak değerlendirilmelidir. Bugün Gazze'de yaşananlar, bölgemizdeki çatışmalar ve Müslüman toplumların karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları, ortak hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Elbette her ülkenin kendi siyasi öncelikleri, ekonomik şartları ve diplomatik ilişkileri vardır. Ancak ortak insani meselelerde, özellikle sivillerin korunması ve bölgesel barışın sağlanması konusunda daha güçlü bir dayanışma ortaya koyabilmek mümkündür. Benim asıl temennim, bu anlaşmanın üç ülkeyle sınırlı kalmamasıdır. Eğer taraflar samimi, kararlı ve karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği geliştirebilirlerse, bunun diğer Müslüman ülkelere de örnek olmasını isterim. Endonezya'dan Malezya'ya, Katar'dan diğer bölge ülkelerine kadar farklı devletlerin kendi imkânları ve şartları çerçevesinde bu dayanışmaya katkı sunabileceği bir yapı neden oluşmasın? Ancak böyle bir birlikteliğin kalıcı olabilmesi için bazı temel ilkelerin de gözetilmesi gerekir. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyulmalı, kararlar ortak akılla alınmalı, hiçbir ülke diğerinin üzerinde tahakküm kurmaya çalışmamalıdır. İş birliği yalnızca askerî alanda değil; eğitim, bilim, teknoloji, ticaret, enerji ve kültür alanlarında da geliştirilmelidir. Çünkü gerçek güç, yalnızca silahlarla değil, bilgiyle, üretimle, adaletle ve güvenle inşa edilir. Şunu da unutmamak gerekir: İslam dünyasının birlikteliği başka milletlere karşı bir tehdit veya düşmanlık projesi olarak görülmemelidir. Tam tersine, kendi güvenliğini sağlayabilen, ekonomik açıdan güçlü, bağımsız kararlar alabilen ve uluslararası ilişkilerde hakkaniyeti savunabilen ülkeler topluluğu oluşturmak hedeflenmelidir. Böyle bir dayanışma, yalnızca Müslüman ülkelerin değil, bütün bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlayabilir. Elbette anlaşmaların imzalanması ve parlamentolardan geçmesi tek başına yeterli değildir. Önemli olan, alınan kararların hayata geçirilmesi, verilen sözlerin tutulması ve ortak hedeflerin somut projelerle desteklenmesidir. Geçmişte de İslam dünyasında birlik ve dayanışma adına pek çok güzel söz söylendi. Artık bu sözlerin uygulamaya dönüşmesini görmek istiyoruz. Ben bu gelişmeyi bir başlangıç olarak değerlendirmek istiyorum. Dilerim Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan bu iş birliği başarıyla ilerler, zamanla başka Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir dayanışma zemini oluşur. Çünkü mesele yalnızca üç ülkenin savunması değildir. Mesele, İslam dünyasının kendi geleceği hakkında söz sahibi olabilmesi, kendi sorunlarına çözüm üretebilmesi ve uluslararası ilişkilerde hak ettiği ağırlığı kazanabilmesidir. Birlikte hareket edebilen milletler güçlenir, birbirine güvenen devletler geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurar. Temennim odur ki Mekke'nin adını taşıyan bu anlaşma, yalnızca bir savunma iş birliğinin değil, İslam dünyasında güvenin, dayanışmanın ve ortak aklın yeniden güçlenmesinin de başlangıcı olsun. Hayırlı olsun. Dilerim bu kez sözlerimizde kalan birliktelik, icraatlarımızda da hayat bulur.

Neco

İnşallah bütün müslümanlar için hayırlı olur.muslanlarin uyanmasına bilinçlenmesi ne birlik olmasına sebep olur.
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