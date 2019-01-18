Türkiye özgürleştirdi: İlk mezunlar yıllar sonra verildi

Suriye'nin en büyük kentlerinden Halep'in kuzeydoğusunda, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki El Bab ilçesi 23 Şubat 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı.

Ocak 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilen ilçe 37 ay boyunca IŞİD kontrolünde kaldı. Bu dönem boyunca selefi esaslara dayalı bir yönetim anlayışı benimseyen IŞİD bölgede kuran kursu ve medreseleri yasakladı. Dini eğitimleri tekeline alan bir politika yürüttü.

Türkiye'nin kentte girmesi ile birlikte Kuran eğitimleri yeniden hayata geçti. 2014 yılından bu yana ilk defa EL Bab kentinde Kuran kursları mezun verdi. Yaklaşık 85 öğrenci düzenlenen törenle belgelerini aldı.