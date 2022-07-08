Türkiye orada 8 milyar dolarlık petrol bulabilir! Bomba haber her an gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret ederek, benzer yapıya sahip alanlarda keşif ve üretim amaçlı çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Dönmez, "Yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 8 milyon varil. Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metre. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkarılan en sığ kuyu" dedi.

1 milyar dolarlık petrol

Bakan Dönmez, "Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim" diye konuştu. Dönmez, bulunan petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Her iki kuyudan da günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini vurgulayan Dönmez, "Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7.5-8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

8-10 kat daha artabilir

Dönmez, "Bölgede benzer formasyona, potansiyellere sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı 8-10 kata kadar artırmış olacağız" dedi. Bakan Dönmez, son yıllarda TPAO'nun hem karada hem de denizde arama çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti. Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Orada geceli gündüzlü bir çalışma var. Cumhuriyetimizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız" dedi.

1 varil bile önemli

"Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var" diyen Dönmez, şöyle konuştu: "4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük petrol üretimi 37 bin varilken, bugün 60 bin varili geçmiş durumda. Son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92'sini, doğalgazımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Dünyada da herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor."

Verimlilikte toplumsal bilinç arttı

Bakanlık ve Enerji Verimliliği Derneği ortaklığında düzenlenen Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2021 tanıtımına da katılan Dönmez, enerji verimliliğinde toplumsal algının arttığını söyledi. Dönmez, ankete göre enerji verimliliği bilinç endeksinin 200 üzerinden 163.8 puan olduğunu bildirerek, "Bir önceki endeks 157.7 puandı" dedi. Dönmez, şu bilgileri paylaştı: "Enerji verimliliğine yönelik en yüksek bilgi 35-44 yaş grubunda. Cinsiyet dağılımında ise erkeklerden geldiğini görüyoruz. Enerji verimliliğinde bilinç ve uygulama düzeyi en yüksek sektörlerimiz tarım ve ulaştırma."