Türkiye, o konuda çözümü niçin Amerikalılarda arıyor? Artık bir karar vermek gerekmiyor mu?

İsmet Özçelik, Aydınlık gazetesindeki köşesinde, Suriye’deki yerel seçimleri ele aldı. Seçimlerin ertelenmesinin Türkiye'nin kararlı duruşuyla sağlandığını vurgulayan Özçelik, ABD’nin bu bölgedeki çıkarlarının devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin, ABD ile "denge politikası" sürdürmesini eleştiren Özçelik, şunları kaydetti:

"Suriye’de Fırat’ın doğusu…

Şu anda ABD’nin denetlediği…

PKK/PYD’ye tahsis ettiği alan.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

11 Haziran’da yerel seçim yapacaklardı.

Türkiye kararlı durdu.

Daha önceki operasyonlar hatırlatıldı.

“PKK devletçiğine izin vermeyiz” mesajı verildi.

Seçim (!) şimdilik ertelendi.

Ama “tehdit” devam ediyor.

Türkiye’nin başında sopa gibi sallıyorlar.

ÖNLEDİK YALANI

ABD Dışişleri yetkilileri…

CNN Türk’ten Yunus Paksoy’a açıklama yaptı.

Özetle şunları söylediler:

“Suriye'nin kuzeydoğusunda şu anda böyle bir seçim için koşulların oluştuğunu düşünmüyoruz. Bunu 'Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi (PKK'nın kurduğu yönetim) de dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki bir dizi aktöre ilettik. Onları şu anda seçimleri yapmamaya çağırdık.”

İfadelere dikkat edin.

Seçime itiraz etmiyorlar.

İLİŞKİNİN İTİRAFI

ABD’den yapılan açıklama…

İlişkilerinin itirafı.

“Seçimi erteleyin” talimatı veriyor.

PKK/PYD de anında kabul ediyor.

Birlikteliğin boyutunun ispatı.

ABD’NİN OYUNU

Peki, PKK/PYD neden seçim kararı aldı?

ABD bunun neresinde?

Bölgeyi yakından takip edenlere…

Geçmişte bizzat sahada olanlara sordum.

Değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:

“PKK/PYD’nin seçim kararı…

ABD istemeden alınmaz.

Aynı ABD ‘şimdi olmaz’ diyor.

Yani seçime karşı çıkmıyor.

Zamanlamasına itiraz ediyor.

Irak’ın kuzeyinde de aynısını yapmışlardı.

‘Bağımsızlık referandumu’ gündeme getirildi.

Türkiye, İran, Irak, Suriye, Rusya…

Hepsi birleşti, kararı çöpe attı.

ABD zoru görünce tutum değiştirdi.

‘Zamanlaması yanlış’ dedi.”

İNCE TAKTİK

ABD-PKK/PYD bölgesi…

Uzun süredir hareketli.

2011’den itibaren yaşananlar…

1. Körfez Savaşı sonrası andırıyor.

Irak’ta 36’ncı paralelin üstünü Bağdat’a kapatmışlardı.

Suriye’de Fırat’ın doğusunu Şam’dan kopardılar.

Bu bölgeleri “adamlarına” açtılar.

1991’de “Çekiç Güç” devredeydi.

İncirlik’i kullandılar.

Şimdi doğrudan bölgedeler.

Üsler kurdular, silah yığdılar.

Her şey bütün dünyanın gözü önünde gelişiyor.

İnce bir taktik izliyorlar.

FETÖ YÖNTEMİ

Geçmişte FETÖ’nün yöntemleri…

Hep aynı taktiği izlediler.

Erdoğan’a suikast senaryoları.

Yazan da oynayan da kendileriydi.

“Son dakikada önledik” açıklamaları…

Bu yolla en kritik odalara kadar girdiler.

Kamera, dinleme cihazı aradıklarını söylediler.

Kamera, dinleme cihazı yerleştirdiler.

CIA ve Pentagon’da çalışılmış işler.

İçeride, dışarıda uygulamaya sokuluyor.

YANLIŞ NEREDE?

Amerika, Amerikalılığını yapar.

Bunda tuhaf bir şey yok.

Garip olan şu:

Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin doğusu…

Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs…

Türkiye’ye tehdit nereden geliyor?

Atlantik ötesinden, Amerika’dan.

Peki biz çözümü nerede arıyoruz?

Amerikalılarda.

İnsan sormadan edemiyor.

ABD Suriye’de niye seçim kararı aldırıyor…

Sonra da niye ertelettiriyor?

Bunun karşılığı ne istiyor?

Yanıtı aranan soru çok.

Putin’in son açıklamaları…

Hakan Fidan’ın Çin gezisi…

Ziyarete yapılmaya çalışılan sabotaj…

Denge (!) politikası nereye kadar.

Artık bir karar vermek gerekmiyor mu?"