Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı: 37 kişi için yakalama emri! Son dakika...
Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar hakkında yakalama kararı çıkardı. 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dahil 37 kişi hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi.
Yakalama kararı çıkarılan isimler arasıda Binyamin Netanyahu dışında Savunma Bakanı İsrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salamar gibi İsrailli yetkililer de yer aldı.
Dünya
