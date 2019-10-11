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Türkiye NATO'dan çıkarılabilir mi? Stoltenberg konuştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olamayacağını söyledi.

11 Ekim 2019 Cuma 17:19
Türkiye NATO'dan çıkarılabilir mi? Stoltenberg konuştu

İstanbul'dan bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrası verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye NATO'dan çıkarılabilir mi?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi;

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması kesinlikle söz konusu değil. Bazen müttefikler bazı konularda fikir ayrılıkları yaşayabiliyorlar ama NATO tarihinde gördüğümüz şudur; her zaman bu fikir ayrılıkları çözülür ve bizim amacımız birbirimizi korumak ve savunmak olan merkezi görevimiz etrafında kenetleniyoruz. Zaten NATO'nun bütün ana fikri bu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:19
  1. İstanbul
  2. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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