Türkiye muhtemel rakipler kim? A Milli Takım muhtemel rakipleri
Milli takım muhtemel rakipler | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nu ikinci tamamlayan Türkiye, play-off’lara kalma hakkı kazandı. Türkiye’nin rakibi 26 Kasım’da çekilecek kura ile belli olacak. Futbolseverler şimdiden muhtemel rakipleri araştırmaya başladı. Türkiye, play-off rakibi kim olur? Milli takım rakipleri güncel
2022 yılında Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Avrupa Elemeleri’nde Türkiye G Grubu’nda yer aldı. İnişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Türkiye son maçlarda sergiledi performansla grubunu ikinci tamamladı. Play-off turuna kalan Türkiye bu aşamayı geçebilirse adını Dünya Kupası yolcuları arasına yazdıracak. Futbolseverler ise Türkiye’nin play-offlarda karşılaşabileceği muhtemel rakipleri araştırmaya başladı.
Türkiye muhtemel rakipler kim? A Milli Takım muhtemel rakipleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi 26 Kasım Cuma günü çekilecek. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.
Milli Takımımızın rakip olabileceği seri başı takımlar şöyle:
Galler
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.