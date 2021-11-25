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Spor Türkiye muhtemel rakipler kim? A Milli Takım muhtemel rakipleri
Spor

Türkiye muhtemel rakipler kim? A Milli Takım muhtemel rakipleri

Milli takım muhtemel rakipler | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nu ikinci tamamlayan Türkiye, play-off’lara kalma hakkı kazandı. Türkiye’nin rakibi 26 Kasım’da çekilecek kura ile belli olacak. Futbolseverler şimdiden muhtemel rakipleri araştırmaya başladı. Türkiye, play-off rakibi kim olur? Milli takım rakipleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:21:00 -
Türkiye muhtemel rakipler kim? A Milli Takım muhtemel rakipleri

2022 yılında Katar’da yapılacak olan Dünya Kupası için geri sayım başladı. Avrupa Elemeleri’nde Türkiye G Grubu’nda yer aldı. İnişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Türkiye son maçlarda sergiledi performansla grubunu ikinci tamamladı. Play-off turuna kalan Türkiye bu aşamayı geçebilirse adını Dünya Kupası yolcuları arasına yazdıracak. Futbolseverler ise Türkiye’nin play-offlarda karşılaşabileceği muhtemel rakipleri araştırmaya başladı.

Türkiye muhtemel rakipler kim? A Milli Takım muhtemel rakipleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekimi 26 Kasım Cuma günü çekilecek. Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Milli Takımımızın rakip olabileceği seri başı takımlar şöyle:

Galler

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. 

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