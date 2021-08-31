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Türkiye MotoFest başlıyor
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Spor

Türkiye MotoFest başlıyor

Avrupa’nın 2021’deki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest (YARIN) başlıyor. 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)’nin 9’uncu ve 10’uncu ayağına ev sahipliği yapacak Afyon Motorsporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 12:26:00 -
Türkiye MotoFest başlıyor

Avrupa’nın 2021’deki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest (YARIN) başlıyor. 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)’nin 9’uncu ve 10’uncu ayağına ev sahipliği yapacak Afyon Motorsporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

 

Festivalin ilk gününde 20:00'de Necati ve Saykolar, 22:00'de Mustafa Ceceli konserleri yapılacak.

 

Entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, 40’ın üzerinde aktivite ve spor etkinliği ücretsiz sunulacak. Bununla birlikte, Türkiye’nin yıldızları toplamda 15 konserlerle sahne alacak.

 

40’IN ÜZERİNDE AKTİVİTE VE SPOR ETKİNLİĞİ ÜCRETSİZ

Türkiye MotoFest’te 8 gün boyunca tüm aktivite ve spor etkinlikleri ücretsiz yapılacak.

Akıl ve zeka oyunlarından ayak dartına, çocuk motosiklet eğitiminden golfe, ziplinedan picklerballa, dev salıncaktan su kayağına, tenisten uzay tırına kadar 40’ın üzerinde benzersiz aktivite festival ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunulacak.

 

100.000 KİŞİ İLE REKOR KATILIMCI BEKLENİYOR

Bu yıl 100 bin kişinin katılımının beklendiği Türkiye MotoFest, 8 gün boyunca dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelenlerle rekorlar kıracak.

 

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