Türkiye: Memnuniyetle not ettik

Türkiye'yi sırtından vuran terör örgütü FETÖ'ye Belçika'daki bir üniversiteden darbe geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Aksoy, Kain Leuven Katolik Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan “Fetullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü” sözleşmesinin üniversite tarafından uzatılmaması hususundaki soruya yazılı cevap verdi.

Kürsünün 2010 senesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulduğunu belirten Bakanlık Sözcüsü Aksoy, kürsünün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini bildirdi.

Kain Leuven Katolik Üniversitesi, kürsünün yaptığı etkinliklere artık ilginin ve katılımın çok azaldığı bu sebeple de kapatma kararı alındığını duyurarak, kürsüyü finanse eden kuruluşla yapılan sözleşmenin bitiş tarihi olan 30 Eylül'den sonra yenilenmeyeceğini açıklamıştı.