0553 313 94 23

Türkiye-Malezya İş Forumu

Girişimci İşadamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç:- "Malezya, gerçekten potansiyeli yüksek bir ülke. İslam dünyası için bizim bugünlerde yapabileceğimiz en büyük ve güzel girişim, karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmektir"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:36
Türkiye-Malezya İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, Malezya'nın gerçekten potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirterek, "İslam dünyası için bugünlerde yapabileceğimiz en büyük ve güzel girişim, karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

Türkiye-Malezya İş Forumu, Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) ev sahipliğinde Bahariye Mevlevihanesi gerçekleştirildi. Foruma, Malezya'nın Kelantan Eyaleti Başbakan Yardımcısı Mohamed Amar Abdullah, GİV Başkanı Mehmet Koç ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin kurucusu Güleser Topuz’un yanı sıra birçok yerli ve yabancı iş adamı katıldı.

GİV Başkanı Mehmet Koç, forumun açılışındaki konuşmasında, Türkiye-Malezya İş Forumu’nu İstanbul'un manevi merkezlerinden Eyüpsultan'da yapmaktan çok memnun olduklarını söyledi.

Malezya’nın ekonomik gelişmişlik bakımından İslam dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Koç, "Malezya, gerçekten potansiyeli yüksek bir ülke. İslam dünyası için bizim bugünlerde yapabileceğimiz en büyük ve güzel girişim, karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmektir. Mümkünse onların burada yatırım yapmalarına vesile olmak. Mümkünse ve imkanlarımız varsa, bizim oralarda yatırım yapmamız ve oradaki imkanları kullanmamız. Malezya teknoloji olarak iyi bir noktada, insan kalitesi ve çalışan kalitesi çok iyi. İşsizlik oranları çok düşük. İyi bir ekonomik yapıları var. Sanıyorum gelecek dönemde Malezya-Türkiye ilişkileri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ciddi bir mesafe alacaktır." diye konuştu.

- "İki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye odaklanacağız"


Malezya'nın Kelantan Eyaleti Başbakan Yardımcısı Abdullah da Türkiye'nin mesafe olarak Malezya'ya uzak ancak Malezyalıların gönlüne çok yakın bir ülke olduğunu söyledi.

Birçok defa çeşitli vesilerle Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Abdullah, ikili ilişkilerin daha önce askeri ve siyasi ağırlıklı olduğunu belirterek, bundan sonra iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye odaklanacaklarını ifade etti.

Abdullah, bugünkü forumun Türkiye ve Malezya arasındaki ticaretin geliştirmesinde katkı sağlayacağını belirterek, Malezya'daki sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve politikacılarla birlikte iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Türk iş adamlarının da Malezya ile daha çok ticaret yapmasını beklediklerini belirten Abdullah, Kelantan Eyaleti'nin doğal taşlar bakımından zengin bir bölge olduğunu bildirdi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin kurucusu Güleser Topuz ise iş dünyasında Müslüman kadınların daha çok yer alması gerektiğini belirterek, "Güçlü kadın, güçlü aile demek. Güçlü aile, güçlü devlet demek. Güçlü devletler de güçlü bir dünya demektir." ifadesini kullandı.


- İş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor


Edinilen bilgiye göre, programla Türkiye ve Malezya arasındaki ticari, yatırım ilişkileri ve ikili iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunulması hedefleniyor.

Türkiye'nin Malezya'ya ihracatını yaptığı başlıca ürünler demir-çelik, değerli taşlar, demir yolu araç ve malzemeleri, elektrikli makineler, inorganik kimyasallar, halı, kireç ve çimentodan oluşuyor.

Malezya'dan ithal edilen ürünlerin başında ise hayvansal ve bitkisel yağlar, alüminyum, elektrikli makineler, kauçuk, tekstil ürünleri, organik kimyasallar ve plastik geliyor.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:36
  1. Girişimci İşadamları Vakfı (GİV)
  2. Türkiye-Malezya İş Forumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    1. Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    2. Suudi Arabistan'a İHA'lı saldırı!
    3. Denizlispor, Claro’nun transferinden..
    4. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    5. Tunceli’de etkisiz hale getirilen 5..
    6. Mercan’dan tercih yapacak öğrencilere..
    7. Gazişehir Gaziantep kondisyon çalıştı
    8. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona..
    9. Denizli’de lastik yüklü tır devrildi
    10. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    11. Berke Özer, Westerlo’da
    12. Kars’ta polis taksilere uygulama yaptı
    13. Danışmanlık şirketleri ve küresel..
    14. Hacettepe besyo taban puanları 2019
    15. İsmail Küçükkaya Fox'tan kovuldu
    16. Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık!
    17. Çevreci Komşu Kart, UNDP gündeminde
    18. Vodafone ile Burger King iş birliği
    19. 17 yaşındaki genç kız kalp krizine..
    20. Şehrin en işlek caddesinde ilanı aşk..
    21. Kıbrıs gazilerine madalya
    22. Beşiktaş'ta Vedat Okyar anıldı
    23. 12. Uluslararası Kemençe ve Horan..
    24. Müdür Sünnetçioğlu’ndan Erciş Devlet..
    25. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
    26. Dara Antik Kenti’nde açık galeri..
    27. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 3..
    28. Endonezya'da 5,0 büyüklüğünde deprem
    29. Antalya’da Helikopter Şehitleri anıldı
    30. "Almanlar İstanbul’da fırsat kolluyor"
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'