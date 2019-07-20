İSTANBUL (AA) - Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, Malezya'nın gerçekten potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirterek, "İslam dünyası için bugünlerde yapabileceğimiz en büyük ve güzel girişim, karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.



Türkiye-Malezya İş Forumu, Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) ev sahipliğinde Bahariye Mevlevihanesi gerçekleştirildi. Foruma, Malezya'nın Kelantan Eyaleti Başbakan Yardımcısı Mohamed Amar Abdullah, GİV Başkanı Mehmet Koç ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin kurucusu Güleser Topuz’un yanı sıra birçok yerli ve yabancı iş adamı katıldı.



GİV Başkanı Mehmet Koç, forumun açılışındaki konuşmasında, Türkiye-Malezya İş Forumu’nu İstanbul'un manevi merkezlerinden Eyüpsultan'da yapmaktan çok memnun olduklarını söyledi.



Malezya’nın ekonomik gelişmişlik bakımından İslam dünyası için çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Koç, "Malezya, gerçekten potansiyeli yüksek bir ülke. İslam dünyası için bizim bugünlerde yapabileceğimiz en büyük ve güzel girişim, karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmektir. Mümkünse onların burada yatırım yapmalarına vesile olmak. Mümkünse ve imkanlarımız varsa, bizim oralarda yatırım yapmamız ve oradaki imkanları kullanmamız. Malezya teknoloji olarak iyi bir noktada, insan kalitesi ve çalışan kalitesi çok iyi. İşsizlik oranları çok düşük. İyi bir ekonomik yapıları var. Sanıyorum gelecek dönemde Malezya-Türkiye ilişkileri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ciddi bir mesafe alacaktır." diye konuştu.





- "İki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye odaklanacağız"





Malezya'nın Kelantan Eyaleti Başbakan Yardımcısı Abdullah da Türkiye'nin mesafe olarak Malezya'ya uzak ancak Malezyalıların gönlüne çok yakın bir ülke olduğunu söyledi.



Birçok defa çeşitli vesilerle Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Abdullah, ikili ilişkilerin daha önce askeri ve siyasi ağırlıklı olduğunu belirterek, bundan sonra iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye odaklanacaklarını ifade etti.



Abdullah, bugünkü forumun Türkiye ve Malezya arasındaki ticaretin geliştirmesinde katkı sağlayacağını belirterek, Malezya'daki sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve politikacılarla birlikte iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.



Türk iş adamlarının da Malezya ile daha çok ticaret yapmasını beklediklerini belirten Abdullah, Kelantan Eyaleti'nin doğal taşlar bakımından zengin bir bölge olduğunu bildirdi.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin kurucusu Güleser Topuz ise iş dünyasında Müslüman kadınların daha çok yer alması gerektiğini belirterek, "Güçlü kadın, güçlü aile demek. Güçlü aile, güçlü devlet demek. Güçlü devletler de güçlü bir dünya demektir." ifadesini kullandı.







- İş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor





Edinilen bilgiye göre, programla Türkiye ve Malezya arasındaki ticari, yatırım ilişkileri ve ikili iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunulması hedefleniyor.



Türkiye'nin Malezya'ya ihracatını yaptığı başlıca ürünler demir-çelik, değerli taşlar, demir yolu araç ve malzemeleri, elektrikli makineler, inorganik kimyasallar, halı, kireç ve çimentodan oluşuyor.

Malezya'dan ithal edilen ürünlerin başında ise hayvansal ve bitkisel yağlar, alüminyum, elektrikli makineler, kauçuk, tekstil ürünleri, organik kimyasallar ve plastik geliyor.











