  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Manisa’da olay sonrası şok detay! Saldırı öncesi ‘güvenlik kaçtı’ iddiası Kural tanımaz vandal güruh yine devrede! Ege Üniversitesi’nde provokasyon! Özgür Özel ucuzlatmak istiyordu: Brüksel’de alkol yasağı 4 yıl uzatıldı Kaybedileni geri getirmenin tek yolu var! Birleşmiş milletler 81 yılda nereden nereye? Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Adliyeye sevk edildiler Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Aradaki fark tam 15 puana çıktı Saldırıyı Husiler mi düzenledi? Yemen’de pazarda büyük patlama! İran Meclis Başkanı Kalibaf’dan rest: Trump gücünü bize dayatamaz İsveçli vatandaş satır satır ifşa etti! 1800’lü yıllardan kalma İncil’de Filistin var, İşgalci İsrail yok İşgalci İsrail lobisi ayağa kalktı: Soykırımı eleştiren Eralp’e siyonist kampanya
Spor Türkiye maçı öncesi Fransa’da alarm! O isim antrenmana çıkmadı
Spor

Türkiye maçı öncesi Fransa’da alarm! O isim antrenmana çıkmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye maçı öncesi Fransa’da alarm! O isim antrenmana çıkmadı

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa’da Kylian Mbappa antrenmana katılmadı.

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye karşılaşmasına sayılı günler kala Fransa cephesinde bütün dikkatler Kylian Mbappé’nin sağlık durumuna çevrildi. L'Équipe’in haberine göre, pazartesi günü takımla çalışan yıldız futbolcu, soğuk algınlığı belirtileri göstermesinin ardından salı günkü antrenmanda dinlendirildi.

 

23 kişilik kadroda idmana çıkmayan tek isim oldu

Zinédine Zidane yönetimindeki çalışmada Fransa’nın 23 kişilik kadrosundan yalnızca Mbappé sahaya çıkmadı. Golcü oyuncunun durumunun ciddi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Türkiye maçına kadar sağlık durumunun yakından takip edileceği belirtildi.

 

Zidane hücum hattında değişiklik düşünüyordu

Mbappé’nin rahatsızlığı, Fransa’nın maç planı açısından da önem taşıyor.RMC Sport’un aktardığına göre Zidane, yıldız futbolcuyu hücumun solunda değerlendirmeyi, Ousmane Dembélé’yi ise daha merkezi bir rolde kullanmayı planlıyordu. Geçtiğimiz yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Olivier Giroud’yu geride bırakan Mbappé, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.

 

A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

Spor

A Milli Takım’ın aday kadrosu belli oldu

A Milli takımda mesai yarın başlıyor
A Milli takımda mesai yarın başlıyor

Spor

A Milli takımda mesai yarın başlıyor

Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda
Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda

Spor

Fenerbahçe'den 13 futbolcu milli takımlarda, 5 isim A Milli aday kadroda

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23