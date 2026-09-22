Türkiye maçı öncesi Fransa’da alarm! O isim antrenmana çıkmadı
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UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanan Fransa’da Kylian Mbappa antrenmana katılmadı.
UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye karşılaşmasına sayılı günler kala Fransa cephesinde bütün dikkatler Kylian Mbappé’nin sağlık durumuna çevrildi. L'Équipe’in haberine göre, pazartesi günü takımla çalışan yıldız futbolcu, soğuk algınlığı belirtileri göstermesinin ardından salı günkü antrenmanda dinlendirildi.
23 kişilik kadroda idmana çıkmayan tek isim oldu
Zinédine Zidane yönetimindeki çalışmada Fransa’nın 23 kişilik kadrosundan yalnızca Mbappé sahaya çıkmadı. Golcü oyuncunun durumunun ciddi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Türkiye maçına kadar sağlık durumunun yakından takip edileceği belirtildi.
Zidane hücum hattında değişiklik düşünüyordu
Mbappé’nin rahatsızlığı, Fransa’nın maç planı açısından da önem taşıyor.RMC Sport’un aktardığına göre Zidane, yıldız futbolcuyu hücumun solunda değerlendirmeyi, Ousmane Dembélé’yi ise daha merkezi bir rolde kullanmayı planlıyordu. Geçtiğimiz yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Olivier Giroud’yu geride bırakan Mbappé, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.