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Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ okullarını devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Fildişi Sahili'ndeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan 4 okulu imzalanan protokolle devraldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:45
Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ okullarını devraldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Abidjan'daki FETÖ'ye ait 4 okul, örgütün propagandasına rağmen törenle vakfa devredildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, ülkede yaklaşık 1,5 yıldan beri süren yoğun müzakere sürecinin ardından Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanlığı'yla okulların devri konusunda anlaştıklarını belirtti.

Yavuz, şu bilgileri verdi:

"1,5 yıl önce geldiğimiz bu ülkede, iki başkanın güçlü karar ve iradesiyle protokol imzalanmıştı. Öğretmen ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için o dönemde gerçekleşmeyen devir işlemi bugün nihayet hayata geçmiş oldu. Fildişi Sahili'nin fetihle mücadeleye verdiği destekten son derece memnunuz. İnanıyorum ki bu destek, uluslararası arenada terörle mücadeleye örnek olacaktır. Eylül ayında okulları hazır hale getirebilmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Kayıtlara hemen başlayıp, eylülde okulların eğitime hazır hale gelmesini sağlayacağız."

Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdür Yardımcısı Madeleine Srinsian da Türkiye'nin söz konusu okulları almasından memnun olduğunu, ilerleyen süreçte ülkede Türkiye Maarif Vakfı Okulları'na bağlı okul sayısının artacağını ve eğitim seviyesini ileriye taşıyacaklarına inandığını kaydetti.

Türk ve Fildişi Sahili bayraklarıyla donatılan okullar, restorasyon ve modernizasyon çalışmalarının ardından yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete açılacak.

Törene, Türk ve Fildişi Sahili üst düzey yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:45
  1. Türkiye Maarif Vakfı
  2. Fildişi Sahilli
  3. FETÖ okulları
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