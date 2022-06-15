Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaça hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta çıktığı 4 maçın tamamını kazandı. Ay-yıldızlılar 5.maçında Lüksemburg ile karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı hangi gün?
UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta yer alan Türkiye çıktığı 4 maçı kazandı ve ağlarında hiç gol görmedi. Futbolseverler ise grubun 5.maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman?
Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman saat kaça hangi kanalda?
Türkiye ile Lüksemburg 22 Eylül 2022'de oynanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi, stadı ve yayımlanacağı kanal karşılaşmaya yakın bir tarihte açıklanacaktır.